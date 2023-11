BLOGI JA FOTOD | Täielik šokk! Superstaarisaatest pidi lahkuma üks favoriite

Võistlust üheksanda superstaari tiitli nimel jätkavad Robin Kristofer Kukk, Margareth Mürk, Maria Rander ja Ant Nurhan. Neljal viimasel finalistil on järgmisel pühapäeval ülesandeks esitada taas kaht lugu – üks on legendaarse ansambli The Beatles hitt ning teiseks etteasteks on duett koos varasemalt superstaarisaates osalenud lauljaga.