Märt Avandi avaldab: ma kartsin ikka oma isa. Päris palju ja terve lapsepõlve

Menu vahendab, et Vikerraadiole antud intervjuus sõnas Avandi, et ei kahtle hetkekski, et tema isa tegutses enda parima ettekujutuse järgi. „Ranguse aste, millega mind ja minu õde kasvatati, oli ilmselgelt liialdus. Me saime väga palju karistada. See oli peaaegu igapäevane ja tihti peale arusaamatutel põhjustel,“ meenutas Avandi.