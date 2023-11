ARMSAD FOTOD | Head isadepäeva! Vaata, kuidas kohalikud staarid sündmust tähistavad

Anni Rahula jagas fotosid Tomi Rahulast ja lastest. Ta soovis head isadepäeva. „Need, kes on olemas 110% ja kellele saab alati loota, öösel või päeval ja tormi või päiksepaistega! Need, kes ei ole ainult pildil suurepärased. Suur kummardus ja imetlus teile!“

„Ilusat isadepäeva, kõik praegused ja tulevased isad ja vanaisad ja kasuisad ja ristiisad ja isafiguurid! Minu isa on andnud mulle pisikesest peale teadmise ja tunde, et misiganes moel ma ennast proovile panen või kuidas parasjagu maailma avastan ja uut katsetan, võin seda teha julgelt, sest tugi ja toetus on alati olemas,“ kirjutas Keit Pentus-Rosimannus.