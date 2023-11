Ahtisaari riiklik matus toimus reedel. Tseremoonia peeti Helsingi toomkirikus. Mälestuskõneks said teiste seas sõna ka president Sauli Niinistö ning ekspresident Tarja Halonen.

Kohal oli ka Sanna Marin. Iltalehti kirjutab, et tema riietuse juures oli detaile, mis ei vasta traditsioonilisele matuseetiketile. Viidati just sellele, et tal olid jalas kõrgete kontsadega kingad ning kõrvas sädelesid suured kuldkõrvarõngad.