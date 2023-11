VIDEO | Superstaarisaatest ootamatult lahkuma pidanud Marta Lotta Kukk: mul oli sellel nädalal väga suur ärevus, et selle kõigega hakkama saada

Marta Lotta jäi kahe viimase sekka seisma ja ei suutnud uskuda, et see üldse võimalik on. „Hõljun siiani pilvedel ja saan aru, et see on tegelikult kõigest saade,“ üritab Marta Lotta jääda positiivseks, et tegemist pole kindlasti tema teekonna lõpuga muusikamaailmas.