Ainult kutsutud külalised on oodatud: enamus Kardashian-Jennereid pole Kourtney uue beebiga veel kohtunud

Kourtney Kardashiani viimane rasedus möödus keeruliselt, kuid nüüd on tema, Travis ja poisipõnn, kelle arvatav nimi on Rocky, jõudnud õnnelikult ja turvaliselt koju. Neljandat korda emaks saanud naine aga avasüli kõiki katsikukülalisi vastu ei võta ja on kehtestanud range põhimõtte oma pereliikmetele ja sõpradele: beebiga on oodatud tutvuma ainult kutsutud külalised.

Ameerika Ühendriikide meedia andmetel ei ole Kourtney õde ja Kardashian-Jennerite kuulsaim liige Kim Kardashian isegi veel oma väikseima õepojaga tutvunud. „Kourtney tutvustab oma uut beebit oma perekonnale kutsumise põhimõttel. Tema ja Travis on öelnud, et nad võtavad oma perekondliku aja, et oma kärgperega harjuda ja et Kourtney saaks puhata. Siis plaanivad nad kutsuda oma pereliikmed individuaalselt,“ avaldas üks tõsielustaari perekonnaasju tundev allikas.

Veel sõnas ta, et peamine jututeema olla see, millal Kim saab väikese Rockyga kohtuda. „Ilmselgelt on Kris Jenner esimene, aga kes saab teisena kutse?“ mõtiskles allikas.

Kutsete põhimõte peituvat Kourtney soovis oma poja tervist hoida. „Ta ütles, et see on pisikute pärast - ta tahab beebit kaitsta ja ei soovi tema tervisega riskida,“ avaldas allikas.

Kourtney ja Travis saabusid poisipõnniga koju eelmisel nädalal pärast seda, kui nad veetsid mõned päevad Californias Cedars-Sinai haiglas. Väidetavalt sündis poisipõnn Rocky novembri esimesel nädalal. Ametlikult ei ole ei Kourtney ega Travis lapse sündi kinnitanud, tema nime avaldanud ega pojast esimest pilti jaganud, vahendab The Sun.

Kourtneyl on varasemast suhtest Scott Disickuga lapsed Mason, Penelope ja Reign. Travis oli varem abielus Shanna Moakleriga ning sellest abielust sündisid lapsed Alabama ja Landon.