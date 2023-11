Nele-Liis Vaiksoo enda kooselust kihlatuga: mina olen emotsionaalne ja Mihkel realistlik pool

Värskes intervjuus kirjeldab Nele-Liis esmalt enda iseloomu lähemalt. „Minust on meedias selline malbe kuvand loodud. Vahepeal tundus see inimene, kellest kirjutati, täiesti erinev päris minust,“ jagab ta ausalt. „Mu lähedased teavad, et pigem olen kärts ja mürts. Lapsed, mu ema ja Mihkel võivad isegi kasutada sõna „järsk“ mu kohta,“ tõdeb ta.

Nele-Liis tunnistab, et ta halvim omadus on halba tuju endasse peita ja lõpuks plahvatada. „Õnneks saame peres üksteist tasakaalustada. Mina olen emotsionaalne ning Mihkel realistlik ja ratsionaalne pool. Tema on teinud mind tasakaalukamaks ja mina suunanud teda olema ehk grammike emotsionaalsem. On hea meel näha, et Mihkel ei karda olla avatud ja avameelne, kanguses ta mulle alla ei jää.“

Veel räägib lauljanna sellest, et aastate jooksul on tema ja Mihkli omavaheline kommunikatsioon kindlasti paremaks läinud. „Ma pigem ei ole suhtes kontrolliv tüüp ega küsi igal hetkel, kus sa oled ja mis kell koju tuled. See näitab aga vastastikust austust, kui annad teisele teada oma päevaplaanidest,“ räägib Nele-Liis. Selline teine­teisega arvestamise oskus on neil tulnud ajaga.

