Presidendipaar tunnistab: paraku me ei ole kõige eeskujulikumad vanaema ja vanaisa

„Meie õnnetus on see, et meie ametid on sellised, et näeme lapselapsi väga harva. Isadepäeval näeme ja ühel on 17. sünnipäev. Paraku me ei ole kõige eeskujulikumad vanaema ja vanaisa. Amet on sundinud tegema selliseid valikuid, et on raskem kokku saada,“ ütles Alar Karis.