Helle-Moonika Helme jagas Facebookis pilti kingitusest, mille Helme perekonna lapsed olid isa Mart Helmele isadepäevaks teinud. Kingitus oli rull kleepse, millel ilutses mustvalge pilt Mart Helmest, tema pea kohal oli haloring ja all tekst „Best dad ever!“.

Helle-Moonika postituse all tekkis aga terav arutelu kleepsudel ilutseva ingliskeelse teksti üle. „Head isadepäeva Mardile, aga oleks võinud olla teises keeles,“ kirjutas üks Facebooki kasutaja postituse alla, viidates sellele, et lisatud tekst oleks võinud olla eesti keeles. Helle-Moonika vastas talle, et kleepsud olid kujundanud noored.