FOTOD | Enam piinlikumaks minna ei saa! Leonardo DiCaprio ekspruut jäeti näitleja sünnipäevapeol ukse taha

Hollywoodis enda võimalust ootav 24-aastane naine, kelle isa on näitleja Lorenzo Lamas ja ema on endine modell Shauna Sand, oli endise peigmehe peo jaoks selga pannud pitsist kostüümi ning musta pintsaku. Seksikast riietusest aga ei piisanud selleks, et peole sisse pääseda. Seda, kuidas Lamas ukselt tagasi saadetakse ning ta telefonikõnesid tegema hakkas, pildistasid kümned paparatsod.