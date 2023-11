Kuulus produtsent Timbaland meenutas saatuslikku vahejuhtumit: kuul kaelas on endiselt osa minust

Timbaland külastas möödunud nädalal briti ajakirjaniku Andy Coulsoni taskuhäälingusaadet „Crisis What Crisis?“, kus produtsent meenutas ka muuhulgas seda, kuidas teda 1986. aastal töökaaslane tulistas. Timbaland töötas toona restoraniketis Red Lobster ning tulisetamise tagajärjel oli tema käsi mõnda aega halvatud, vahendab New York Post.

„Kuul on endiselt minus. Ma lihtsalt olen ja see on osa minust,“ jätkas räppar, viidates sellele, et kuul on endiselt tema kaelas. „See tuletab mulle pidevalt meelde, miks ma õnnistatud olen ning mis minu edasine elu eesmärk on, mida ma teenima pean.“