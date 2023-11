VIDEO | Mis juhtus? Briti poistebändi liikme tantsuliigutus oleks võinud lõppeda haiglas

Videod juhtunust on sotsiaalmeedias kulutulena levima hakanud ning nii mõnigi JLSi fänn on tunnistanud, et kui nad oleksid sama valusalt kukkunud, oleks nad kiirabiga minema viidud. Merrygold jätkas aga kontserti nagu midagi poleks juhtunud.

Hiljem avaldasid laulja ja tema abikaasa Sarah, et mehega on kõik korras. „Ta on mingist tugevamast materjalist tehtud, kuid tal on ikkagi natuke vaius,“ tõdes poistebändi liikme kaasa. Ta lisas naljaga, et antud platvormil, mille pealt ta mees saltot hakkas sooritama, peab selgitusi jagama.