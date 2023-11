FOTOD | Vaata, kes tulid endise suursaadiku Clyde Kulli raamatu esitlusele

See on lugu diplomaadi ja suursaadiku kolmekümneaastase laitmatu karjääri ootamatust katkemisest, milles põimuvad tavatu keeldumine riigisaladuse loa pikendamisest ja kahest osast koosnev kriminaalasi. Operatsioon oli läbi mõeldud ja ellu viidud äärmise põhjalikkusega. Ühe juhtumi sulgemisele järgnes kohe teine, siis kolmas, nagu lohe pea – lõikad maha ühe, on kaks asemel. Ootamatult seguneb diplomaadi argielu krimiromaani elementidega. Kaks aastat püüab suursaadik Clyde Kull õiglust jalule seada. Meenutades toonaseid sündmusi, avab suursaadik ukse ka diplomaaditöö argipäeva ja diplomaatia rahvusvahelisse maailma.

„Miks ma selle raamatu kirjutasin? Eelkõige soovisin ise mõista: mis toimus ja miks see toimus. Püüdsin anda edasi tõde toimunust, nagu mina ja mu lähedased seda nägid. Toon oma loo avalikkuse ette lootuses, et tulevikus ei peaks inimesed enam sellist ülekohut kogema. Kirjeldades kahe aasta sündmusi ja meenutades minevikku pean justkui sisemist dialoogi väga paljude inimestega, kes mind toetasid, nemad on minu vestluspartnerid. Kirjutan raskest ajast, aga tahaksin edasi anda, et kõigile raskustele vaatamata peab uskuma headusse, positiivsesse meie ümber ja see peaks olema edasiviiv jõud. Raamatusse on põimitud minu abikaasa Olga päevik, tema tunded, mõtted meenutused,“ räägib Clyde.