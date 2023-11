Hendrik Sal-Saller lugude kirjutamisest: ma ei tee nii, et jagan lihtsalt mingeid ülejääke

„Ma ei tee nii, et ma jagan lihtsalt mingeid ülejääke,“ nentis muusik, et teistele lugusid kirjutades arvestab ta, kellele see lugu on mõeldud ja peab tema olemust silmas.

„Inese „15 magamata ööd“ oli märgiline lugu minu jaoks. Mingil hetkel mõtlesin, et lisaks Smilersile võiks teha midagi teist ja Ines oli minu selline esimene valik ning mina tal samuti. See esimene plaat oli kuidagi verstapost vähemalt mulle teistele lugude kirjutamise osas,“ rääkis Sal-Saller.

Hendriku esikolmikus on kindlasti ka Ivo Linnale kirjutatud ja temaga koos lauldud lugu „On liiv lennanud tuulde“. „Õige ajastu, õige inimene laulma – minu jaoks on ülioluline see ka, et mitte keegi lihtsalt ei laula ära, aga see laulja suudab looga ka samastuda.“