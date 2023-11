Pole veel uue süsteemiga harjunud? Kate pidi Camillale kuninglikku hierarhiat meelde tuletama

Kaks naist võtsid pühapäeval sisse oma traditsioonilise koha välisministeeriumi rõdul, kust sai jälgida kuningas Charles III juhitud teenistust. Nii kuninganna kui ka printsess olid jaheda ilma tõttu mähitud elegantsetesse mustadesse mantlitesse ja kaabudesse. Kuninganna Elizabeth II kogust olid nad mõlemad valinud antud päevaks just pärlitest tehtud ehteid.

Nii mõnegi kuningliku eksperdi jaoks oli üllatav, et Camilla ja Kate seisid antud rõdul kahekesi, sest viimased kümme aastat, mis on möödunud ajast, kui prints William abiellus, olid nad seal koos Elizabeth II-ga kolmekesi. Arvati, et nendega võib ühineda prints Edwardi abikaasa Sophie. Edinburgh’i krahvinna tiitlit kandev naine oli aga teisel rõdul koos printsess Anne’i abikaasa Timothy Lawrence’iga.