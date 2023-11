Matthew Perry endine pruut näitleja surmast: kui ta oli tarvitanud narkootikume, siis teda tõmbas vee poole

Endine modell ja „Heliseva muusikali“ tähe Julie Andrewsi kasulapselaps Edwards oli näitlejaga suhtes 2006. aastal. Värskes intervjuus väidab naine, et Perry viimane Instagrami postitus, kus mees on mullivannis lõõgastumas, võib olla märk sellest, et ei olnud surma eelsel perioodil kaine.

„Ma tean Matthew’d ja ma tean, et ta poleks lihtsalt uppunud,“ ütles Edwards laupäeval ajalehele The Sun. „Ma arvan, et ta võis sellele eelneval nädalal erinevaid tablette tarvitada.“

Perry väitis 2021. aastal, et oli kaine ja tema hinnangul kulus tal sõltuvustest priiks saamisele ligi 9 miljonit dollarit. Edwards väidab aga, et asjad ei tundu tema jaoks loogilised. Ta väidab värskes intervjuus näitleja uimastisõltuvusest rääkides: „Ta oli paranoiline ja võttis kõike, mida võtta andis. Ta tegutses nii, et tõendeid polnud ja kui tal jälle soov tekkis, siis otsis neid veel juurde.“

Edwardsi sõnul on ülimalt kahtlane ka tekst, mida „Sõprade“ staar oma viimasel ajal tehtud postituste juurde kirjutas. „Seda Mattmani (hüüdnimi, millega Perry end sotsiaalmeedias viimasel ajal kutsus - toim.) asja ei teinud ta kainena. Mattman tuli välja siis, kui ta polnud kaine ja tundis end kuidagi võitmatuna,“ väidab Edwards, kelle sõnul tegi näitleja aineid tavaliselt siis, kui ta oli täiesti üksinda.

„Ma olen temaga olnud hetkedel, kui ta on olnud mõju all, kuigi ma ise kunagi ei tarvitanud midagi, ja kui ma pakkusin välja, et järsku ta peaks ainetega rahulikumalt võtma, siis ta alati keeldus sellest ning teatas, et ta on Mattman,“ meenutab näitleja ekspruut. Ta lisas, et mehel oli olnud mingi kiindumus veega, kui ta oli narkootikume tarvitanud. Väidetavalt oli Edwards leidnud Perry aastate eest oma naabri basseinist ujumas. Näitleja oli olnud ihualasti ja ainete mõju all.