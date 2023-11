Marta Lotta lauluõpetaja Ithaka Maria elas TV3 stuudios oma õpilasele alati kaasa ja ka talle tuli see kõik suure ootamatusena. „Marta Lotta isiksuse ja lauljana on järjekordne õrn ja suur ime Eesti muusikamaastikul, keda muusikud ja kolleegid juba armastavad, ent publik alles õpib hoidma. Ootamatu oli tema lahkumine saatest muidugi! Minu jaoks hakkas just lahti rulluma imeline lugu kukerstaarist superstaariks!“ ütleb Ithaka Maria Kroonikale.