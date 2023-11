Pauk minevikust! Britney Spears oli armunud naisartisti, kes on täna üks maailma kuulsamaid

Äsja eduka elulooraamatu „The Woman in Me“ avaldanud lauljatar Britney Spears jagas Insagramis fotosid, millel saab näha teda koos superstaari Taylor Swiftiga poseerimas.

„See on palju aega tagasi, aga see on päris äge,“ kirjeldas Spears, meenutades, kuidas ta enda 2003. aastal maailmaturneel Swifti esmakordselt kohtas.