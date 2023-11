Mihkel Mälgand ja Pamela Maran sündimata lapse kaotusest: lasin ennast vabaks ja lahistasin nutta...

Basskitarrist ja kontrabassimängija Mihkel Mälgand (45) ütleb, et tema viisid Pamela Maraniga (35) kokku muusika ja kirjandus. Pamela on Mihkli fänn number üks ja Mihkel imetleb Pamela kirjutamisoskust. Järgmise aasta märtsis täitub kaks aastat ajast, mil nad armusid. Samal kuul on oodata nende ühise lapse sündi.

Mihkli ja Pamela suhe sai alguse õhtusöögist, millest arenesid välja filosoofilised vestlusmaratonid voodilinade vahel, mis kestsid ööst järgmise päeva keskpäevani. Nende armastusloos on nii kirge kui ka kõhklusi. Näiteks sõitis Mihkel ükskord Tallinnast Riiga, et kinkida Pamelale lihtsalt üks roos ja öelda, et ta on talle tähtis.