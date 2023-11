Chalice meenutab, et oleks peaaegu autoga Tõnis Mäele otsa sõitnud: ta kargas mulle ootamatult teele ette

Tõnis Mägi, kes tähistab oma 75. sünnipäeva 18. novembril, on laulnud paljudes ansamblites, nagu näiteks Kärjed, Laine, Muusik Seif, 777, Ultima Thule, Estraadiraadio ja Blue Time. Ta on andnud välja üle kümne plaadi. Tõnise lugu „Koit“ on vaat et hümni staatuses ning laulud „Liivakell“, „Pimedale muusikule“ ja „Palve“ on aastaid olnud hitid. Tõnis on kirjutanud muusikat ka teatrilavastustele ja end tõestanud andeka näitlejana. Tõnis on teinud rolle kokku kahekümnes lavastuses.