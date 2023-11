Hulljulge tegu! Laulja ja näitleja Jared Leto ronis Empire State Buildingu otsa

„Ma sain hakkama. Ma olen elus,“ vahendas Leto emotsioone pärast vägitegu. Ta lisas, et nägi hoone tippu jõudes oma ema 80. korruse aknast, kes oli talle kaasa elama tulnud. „See oli tore üllatus.“

Leto sõnul sümboliseerib ajalooline Manhatteni pilvelõhkuja justkui kõiki neid asju, mida me maailmas teha saame, kui vaid oma mõtted sellele suuname. Samuti võttis laulja ja näitleja teekonna ette ideega levitada sõna oma bändi tuleval aastal algavast maailmatruneest „Seasons“. Turnee jõuab ühtlasi ka Euroopasse ning muuhulgas astub 30 Seconds to Mars 1. mail 2024 üles naaberriigis Rootsis. Tegemist on bändi esimese tuuriga pärast viieaastast pausi.