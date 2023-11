KLÕPS | Nii suur juba! Maksim Galkin näitas üle pika aja, kui suureks tema tütar kasvanud on

Näiteks teatas Galkin 19. oktoobril, et ta on lahkunud nende uuelt kodumaalt ja sõitnud Küprosele. Siiski polevat tema lahkumise taga olnud alanud sõda, vaid koomik alustas uut turneed.

Pugatšova ja Galkin, kes on juba aastaid elanud suure osa oma ajast välismaal, otsustasid Venemaalt lahkuda pärast Ukraina sõja algust. Galkin on korduvalt avalikult kritiseerinud Vladimir Putinit ja tema režiimi otsust alustada sõda. Seetõttu on Galkinist ilmunud Vene meedias lugematu arv kriitilisi artikleid, millest suur osa on puudutanud ka tema ja Pugatšova abielu. Näiteks on mitmes idanaabrite väljaandes ilmunud spekuleerivaid artikleid koomiku seksuaalse orientatsiooni kohta.