Nüüd on suhe ametlik? Brad Pitt tutvustas oma silmarõõmu Ines de Ramoni tüdruksõbrana

Brad Pitt ja Ines de Ramon on käinud kohtamas pea aasta aega ja tunnevad end nüüd suhtes julgelt, et sellele ametlik tiitel anda. Ühe paarikest tundva allika sõnul on Brad ja Ines oma suhtega heas kohas, vahendab People.

„See on Bradi jaoks esimene tõsine suhe pärast lahutust,“ kommenteeris allikas viidates sellega näitleja lahutusele Angelina Joliest. „Ta tutvustab Inest oma tüdruksõbrana ja neil läheb hästi,“ avaldas allikas veel. „Seda on nii hea näha, et Brad on omadega heas kohas. Ines teeb ta väga õnnelikuks,“ lisas ta.

Hollywoodi kuuma paari nähti esimest korda koos avalikkuse ees ligi nädal tagasi, kui Brad ja Ines saabusid koos staarirohkele LACMA kunsti- ja filmigalale. Kuigi nad koos fotograafide ees ei poseerinud, siis avaldasid allikad, et turteltuvikesed olid peol käitunud ülimalt armsalt ja lustinud seal täiel rinnal. „Nad naersid ja viskasid nalja kõigiga, kes nende ümber olid,“ avaldas allikas.

Esimesed kõlakad Bradi ja Inesi suhtest jõudsid avalikkuse ette eelmise aasta novembri keskel, kui näitleja käevangus märgati temast 29 aastat nooremat juveelitööstus tegutsevad neidu. Nad olid koos läinud Los Angeleses toimunud Bono kontserdile.

Väljaande People kirjutas toona, et paar on juba mõned kuud koos olnud ning kohtuti läbi ühiste tuttavate. „Ines on armas, naljakas ja energiline,“ jagab paari lähedane allikas. „Tal on suurepärane iseloom. Brad naudib temaga koosolemist väga.“

Brad Pitt oli varem abielus näitlejanna Angelina Joliega, kuid nende liit purunes aastal 2016, kui Angelina lahutuse sisse andis. Bradil ja Angelinal on kokku kuus last ning paar sõlmis oma abielu 23. augustil 2014. aastal. Nad tutvusid 2004. aasta suvel.