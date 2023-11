Mihkel Raud visati kunagi ööklubist välja: ma nutsin, see alandus oli nii õudne!

„Mind viskas välja minu hea sõber ja hilisem pikaaegne mänedžer Sven Aabreldaal. Ma olin juua täis. No ikka väga juua täis. Sven korraldas seal vahvat afterpartyt. Ta viskas mu sõna otseses mõttes välja. See ei seganud meil olemast head sõbrad edasi, hiljem sai temast minu väga-väga hea ja väga pikaaegne mänedžer,“ meenutas Raud, et tegemist oli Rock Summeri järepeoga Olümpia hotellis.

„Ma istusin Olümpia hotelli ees maha. Ma nutsin. Ma olin päris noor. See alandus oli nii õudne. Minust möödus Els Himma ja ilma naljata! Ta küsis, et mis juhtus? Ma rääkisin talle lühidalt ära. Els pani oma käe mulle õlale ja ütles, et Mihkel, ära muretse, sinu aeg veel tuleb. Ja tal oli õigus!“ rääkis Raud, et väljaviskamise hetkel valdasid teda teistsugused tunded. Hiljem oli Raud Svenile loomulikult tänulik.