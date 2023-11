Mallukas on kõrvuni armunud kelmuste eest karistada saanud „pahapoiss“ Tomas Legranti (37). „Tean, et mul on selja taga mitu suhet, millest olen avalikult rääkinud ja siis on kõik lörri läinud. Selge, et praegugi pole ju garantiisid. Aga selge on see, et me hakkasime üsna pea teineteisele meeldima ja kui nägime, siis oli kohe ka väga hea klapp. Võib-olla peaksin olema ettevaatlikum, aga samas ma ei ole selline inimene, kes jätaks midagi tegemata,“ lisab Mariann enda poolt.