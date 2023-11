Esimene ametlik äraleppimismärk? Kuningas Charles saab sünnipäeva puhul telefonikõne pojalt Harrylt

Briti meedia kirjutab, et tänase Charlesi 75. sünnipäeva puhul on talle helistamas noorim poeg prints Harry, kes viimased aastad oma perekonnaga Ameerika Ühendriikides resideerub. Meedia on telefonikõne toimumise jõudnud juba tituleerida oliivioksakese ulatamiseks ehk seda vaadatakse märgina, et Harry ja Charles võivad olla viimaks ära leppimas.