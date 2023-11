Mari Ojasaar-Parve selja taha jäänud keerulistest ja leina täis aegadest: olen raskusest jõuga läbi läinud end pidevalt tegevuses hoides

2022. aastal tuli Maril üle elada väga valus elumuutus – jaanuari algul lahkus pärast rasket haigust tema kaksikõde Kristi. Mari rääkis sama aasta maikuus „Hommik Anuga“ saates, et mõlemad kaksikõed üritasid elada võimalikult tervislikult, kuid paraku diagnoositi Kristi Ojasaarel kopsuvähk. „Kahjuks arstid ütlesid ka, et lihtsalt väga suur ebaõnn – neljas staadium ja et see nii läks,“ rääkis Mari toona.

„Proovisime anda parima, et seda saaks ravida, aga meil ei õnnestunud,“ tunnistas naine. Mari jäi samaaegselt ka beebiootele, mistõttu on aasta olnud tema jaoks väga emotsionaalne.

Ta ütles, et leinaga on aidanud toime tulla kolm asja. „Need asjad peab leidma enda jaoks, mis viivad edasi,“ rääkis Mari. „Üks on kindlasti minu inimesed – mu pere, mu lapsed. Mõnikord mõtleme, et me hoiame oma lapsi, aga tegelikult hoiavad lapsed meid palju rohkem.“ Ühtlasi on teda aidanud ka joonistamine ning looduses viibimine.