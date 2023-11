Kendall Jenneri krüptiline postitus tekitas sotsiaalmeedias spekulatsioone: kas maailmakuulus modell on räpparist kallimast lahku läinud?

Tõsielustaar ja modell Kendall Jenner (28) on üle poole aasta nautinud armuõnne koos räppari Bad Bunnyga (29), kuid hoidnud alati oma suhet avalikkuse tähelepanu all eemal. Kui fännidele paistis nende suhe tugev, siis Kendalli viimane sotsiaalmeediapostitus on pannud neid spekuleerima, äkki on kahe kuulsuse suhe läbi saanud.