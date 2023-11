Brother Bilaal rääkis teisipäeval meelelahutusblogijale Tasha K-le antud intervjuus, et on endine Will Smithi sõber ja assistent ning on näinud superstaari näitleja Duane Martiniga kirglikult seksimas. Bilaal tuli oma väidetega välja vaid kuu aega pärast seda, kui Will Smithi abikaasa Jada Pinkett Smith oma elulooraamatu „Worthy“ välja andis. Raamatus paljastas Jada, et nad on Williga juba seitse aastat lahus elanud, vahendab Daily Mail.