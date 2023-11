Ei jõua ära oodata! Yann Tiersen jõuab uue tuuriga järgmisel kevadel Tallinnasse

Yann Tierseni nimi seostub esimesena ilmselt uneleva ja melanhoolse muusikaga romantilise komöödia „Amélie“ (peaosas Audrey Tautou) või saksa tragikomöödia „Good Bye, Lenin!“ soundtrack’idega. Tegelikult ulatub Tierseni haare kinomaailmast palju kaugemale. Kriitikud on tema tööd võrrelnud nii Philip Glassi kui Michael Nymani loominguga ja pole kahtlustki, et Tiersen on üks parimaid ja omanäolisemaid heliloojaid meie sajandil, kuid tema muusikat ei ole lihtne klassifitseerida. Tema stiil on lihtsasti äratuntav, kuid raskesti defineeritav ning see varieerub iga albumi puhul ning ajas üsna palju. Tierseni melanhoolne muusika ja komponeerimistehnika segunevad klassikalise ja folkmuusikaga ning popi ja roki elementidega.

Kuigi Yann Tiersen on intervjuudes rõhutanud, et ta ei pea end heliloojaks ja tal pole klassikalise muusika tausta, siis on see öeldud ikkagi pigem naljatledes. Nelja aasta vanuselt õppis ta klaverit mängima ning kuueselt alustas viiuliõpingutega. Hiljem omandas ta klassikalist muusikaharidust mitmes muusikaakadeemias, sealhulgas Rennes’is, kus ta nägi esinemas bände nagu näiteks Nirvana, Einstürzende Neubaten, Nick Cave and The Bad Seeds, The Cramps, Television, Suicide jt. Võib-olla mõjutas just see teda teismelisena, sest 13 aastaselt lõhkus ta oma viiuli, ostis kitarri ning lõi rokkbändi. Kuid see oli lühiajaline, peagi oli ta taas üksi.