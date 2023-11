„Olen kaine olnud juba kaks kuud.“ Skandaalne näitleja Aleksei Panin jättis joomise maha pärast Eestis käimist

Kirjutasime septembri alguses, et Tallinnas kinni peetud näitleja Aleksei Panin tuli Eestisse Jõhvis peetud sõjavastasele filmifestivalile, kuid tal ei õnnestunud õigel ajal Eestist lahkuda, kuna sattus jooma. „Tulime sõprade ja lastega sõjavastasele festivalile. Jah, jõin, kuid Ljoša Panin ei ole joomise ajal agressiivne, välja arvatud juhul, kui te temaga vaidlete. Olen täiesti lahke, rõõmsameelne, loen Jessenini luuletusi. Mul on peaaegu kõigis oma skandaalides kaheksakümmend protsenti õigus, kuid sellest skandaalist väljudes eksin peaaegu alati. Kui vaid oleksin olnud targem, vaoshoitum inimene, oleksin teistmoodi käitunud ja seda kõike poleks juhtunud, aga hakkasin kohe targutama, kus see tõde siis peitub,“ räägib Panin.

„Eestis on öösiti kõik kinni, aga ma ikkagi pidin jooma ja siis magama minema. Seal oli striptiisiklubi, kus mind hästi vastu võeti ja toiduga kostitati. Magama läksin suurepärase tujuga. Järgmisel päeval kordub täpselt sama lugu: tulin kuskilt, oli vaja uuesti krõbistada ja magama minna. Käisin samas kohas, kus olin eile, kuid teel kutsuti mind bordelli. Ja juhtus täpselt sama olukord, kuid vastupidi: kui eile olid minu ümber imelised inimesed, siis jõin ja tundsin, et mind hakatakse petma. Mulle tehti arve 1500 eurot. Ütlesin neile: „Poisid, ma ei tellinud seda ja seda, eemaldame selle arvelt, aga nad keeldusid.“ Küsisin neilt mitu korda üle, kas nad on selles kindlad, nad ütlesid, et on kindlad. Ma hoiatasin neid, et siis tuleb hull olukord, ja hävitasin nende jaoks baarileti. Kui ma oleksin kaine olnud, poleks seda üldse juhtunud. Seejärel tulid kohale tublid Eesti politseinikud, kes ütlesid mulle väga viisakalt, et nende seaduste järgi tuleb mind viia kuueks tunniks kainestusmajja – ja seda nad ka tegid. Nad andsid mulle madratsi, padja, jäin ettenähtud ajaks sinna,“ kirjeldas Panin juhtunut Tallinnas. Ta lisas, et hiljem tuldi talle vastu, kallistati, anti paberid kätte ja lasti minema.