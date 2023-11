Kuigi Charlesi päevakava oli eile väga tihe, leidis ta sünnipäevapidustuste kõrval aega, et vestelda poja Harryga. Kõnega liitus monarhi minia Meghan Markle ja Sussexi hertsogipaar edastas kuningale telefonitsi tema 75. sünnipäeva puhul õnnitlused.

Briti väljaande The Sun andmetel oli vestlus olnud väidetavalt sõbralik ja südamlik. Viimati olid isa ja poeg rääkinud aprillis, vahetult enne Charlesi kroonimistseremooniat. „Kuningal oli äärmiselt tihe päev, kuid ta on viisakas ning armastab oma poega ja lapselapsi. Ta ei ole nii kuri, et ei võtaks sünnipäeval kõne vastu,“ teadis üks asjasse pühendatud allikas telefonikõne kohta rääkida.