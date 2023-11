Kanal 2 tuleb välja uue telemänguga, mida asub juhtima Robert Rool. Mis saab tema juhitud kokandusvõistluse saatest?

Eesti telemaastik on peagi muutumas taas värvikamaks, kuna Kanal 2 on välja tulemas uue ja põneva telesõuga „Kas lööme käed?“. Hetkel on huvilistel võimalik saatesse kandideerida ja telekanal otsib uude telesõusse tõelisi õnnekütte. Kuna uut saadet asub juhtima Robert Rool, siis mis saab tema juhitud kokandusvõistlusest „Minu emps on kõvem kokk kui sinu ema“?