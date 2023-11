„Olin vetsus, ta tuli ja tegi ukse lahti!“ Brigitte mänedžer paljastas, kuidas ta keset skandaali selle tööposti endale sai

Teema, millest Liiva räägib, on suvine suunamudijate tüli, mille käigus läksid Hundil ja Kristina Pärtelpojad suusad risti. Kuna naistel oli ühine mänedžer Marjen Võsujalg, siis pani Hunt tema dilemma ette - mänedžer pidi valima oma kahe koostööpartneri vahel. Võsujalg teatas koheselt, et tema valib Pärtelpoja.

Mõned päevad hiljem selgus, et Hunt ei jäänudki kauaks ilma mänedžerita, vaid tema asju ajab just Hanna Gretha Liiva, kes oli ka varem skandaalitari sotsiaalmeedias figureerinud ning temaga üritusi väisanud. Nüüd paljastas Liiva podcastis „Taustajõud“, et Hunt palkas ta juba skandaali käigus. Nimelt oli telenäo sõbranna juba mõnda aega ilma tööta olnud. „Eks motivatsioon käis üles ja alla ka. Kui kogu aeg „ei“-vastuseid saad, siis kaua sa ikka viitsid. Mõtlesin, et savi, lasen lahti ja midagi ikka tuleb ise minuni,“ kirjeldas ta oma toonast mõttemaailma.