„Nii juhtub, kui lased rootslased otsustama!“ Eurovisionil kaotatakse vahva tava, millele panid alguse eestlased

Nimelt on juba 21 aastat kaasnenud Eurovisioniga tava, et korraldajamaa valib endale sobiliku tunnuslause. Seda ei võeta aga kasutusele niisama, vaid sellega on olnud seotud ka näiteks lavakujundus, külalisesinejad ning saatejuhtide jutt. Samuti on tunnuslause märgitud reklaamidele ja iga suur Eurovisioni fänn ootab sügiseti põnevusega selle väljakuulutamist.

Nüüd otsustasid rootslastest korraldajad, et nemad enam tava jätkata ei soovi ning edaspidi on igal aastal sama tunnuslause „United By Music“ ehk „Ühendatud muusika kaudu“. Sellega tahetakse edasi anda mõtet, et Eurovision on võistlus, mis ühendab maikuus kogu Euroopa ning sajad miljonid kodud on tänu samale telesõule ühel lainel.