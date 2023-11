FOTO | Jennifer Aniston paljastas varalahkunud Matthew Perry südantlõhestava sõnumi

„Oh sa poiss, kuidas see on mulle haiget teinud... Mattyga hüvasti jätmine on olnud pöörane erinevate emotsioonide laine, mida ma pole kunagi varem kogenud,“ alustas Aniston oma pikka Instagrami postitust, kuhu juurde oli lisatud ka mustvalge foto temast ja Perryst „Sõprade“ algusaegadel. Selle sama pildi oli varalahkunud näitleja oma endisele ekraanipartnerile mõni aeg tagasi sõnumi teel saatnud.

„Me kõik kogeme mingil hetkel oma elus kaotust. Kas siis elu või armastuse kaotust. Selle leinaga olemine on võimaldanud tunda rõõmu ja tänutunnet selle eest, et on üldse võimalik kedagi nii sügavalt armastada. Ja me armastasime teda sügavalt,“ tõdes näitlejatar.