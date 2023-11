„Anname asjale juriidilise käigu.“ Jada Pinkett Smith seisab seksiskandaali sattunud abikaasa Willi maine eest

Teisipäeval avaldas Will Smithi endine assistent Brother Bilaal meelelahutusblogijale Tasha K-le antud intervjuus, et on näinud superstaari näitleja Duane Martiniga kirglikult seksimas. „Avasin Duane’i riietusruumi ukse ning seejärel nägingi Duane’i Williga anaalseksi tegemas,“ meenutas ta. „Seal oli üks diivan, Will kummardus selle najal ja Duane seisi püsti, tappes teda, mõrvates teda - see oli mõrv,“ proovis endine assistent kirjeldada rajut seksi, mis tema silme ees kogemata lahti rullus. Bilaal tegi saates šokeerivaid avaldusi ka Smithi meheau kohta, öeldes, et see on umbes väikse varba suurune.