Hendrik Sal-Saller avaldas, mida Smilers lava taha soovib: meie raider on üks tagasihoidlikumaid Eestis üldse!

„Haljale oksale jõudmist veel ikkagi ei ole ja ei taha ka, sest mängida on palju ja tahtmist on kõvasti. Isegi kui võidaks lotos kohe, siis ega me neid kontserte ikka ära ei jätaks ja teeks ikkagi samamoodi. Teeme, kuni endale meeldib ja mõni inimene kontserdile ka tuleb,“ ütles Sal-Saller, et Smilers on täis jõudu ja tahtmist tegutseda.

Raiderist rääkides avaldas muusik, et Smilersi lavatagused soovid korraldajale ei ole väga suured. „Arvan, et Smilersi raider on üks tagasihoidlikumaid Eestis üldse! Ma olen aeg-ajalt näinud kolleegide tagaruume, nende raiderid on ka vahel sattunud minu kätte ja need on ikka kordades võimsamad. Seal peab ikkagi olema päris võimas mees, et selle kõigega hakkama saada. Meil on suhteliselt maalähedased asjad. Meil on vihjed toidule, vett, õlut ja sellist,“ ütles Sal-Saller ja lisas, et nad ei oota, et näiteks sinised M&M-i kommid peavad olema kõikidest maiustuspakkidest välja nokitud.