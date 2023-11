Yoko Alender meenutab isa: tema oli ikkagi see konstant, kes oli kogu aeg olemas ja meie sõprus oli pidevalt olemas

Yoko Alenderi suhe isaga oli korraga nii isa ja tütre kui ka sõbrasuhe. „Oli nii ühte kui teist. Elu oli tol ajal keeruline ja täiskasvanuks saamine pidi tulema väga ruttu. Samas oli tema ikkagi see konstant, kes oli kogu aeg olemas ja meie sõprus oli pidevalt olemas,“ ütles tütar Yoko Alender Vikerraadios Andres Ojale.

Kui Yoko Alender kolme aasta eest isast ilmunud raamatut „Alender“ üle Eesti tutvustamas käis, küsiti temalt, kust saaks osta CD-plaati Urmase lauludega. Sellest sündis Yokol mõte arutada plaadikogumiku koostamist Mihkel Trumaniga Vaiguviiulist, kes on andnud välja Ruja ja Propelleri plaate nii CD kui ka vinüülplaatidena.

„Mul on olnud au ja vastutus isa pärandit edasi kanda,“ sõnab Yoko. „Mõtlen, et kas isa oleks osanud oodata, et tema 70 aasta juubeliks ilmub nii väärikas kogumik tema loominguga, lisaks tema 500 luuletusega luulekogu. Tal oleks hea meel, seda ma tean. Ta elas loomingu sees, selle kaudu, selle nimel,“ ütles Yoko Kroonikale.