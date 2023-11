Privaatsust hindavaid Harryt ja Meghanit süüdistatakse kuningas Charlesile tehtud telefonikõne lekitamises

Info isa ja poja vahel toimuvast telefonikõnest jõudis juba enne selle toimumist Briti meediasse. Uudis pika vaikuse murdmisest kahe leeri vahel jõudis lausa BBC veebilehele. Kuigi kõne lõppes positiivsel noodil ja andis lootust, et Charles ja Harry on viimaks ära leppimas, siis Buckinghami palee siseallikad niivõrd vaimustuses pole.

Avalikkuse ette jõudsid infokillud nii sellest, et telefonikõnega liitus Meghan, kui ka see, et Sussexi hertsogipaari lapsed saatsid kuningale videosõnumi, kus nad talle sünnipäevalaulu laulsid. Kuigi kõne lõppes heade tulemustega mõlema osapoole jaoks, tituleeris üks paleeallikas Harry ja Meghan silmakirjalikeks, et nemad telefonikõne toimumise ja olemuse osas suud kinni ei hoidnud.