Soome meedia: Soome hokitähe ja eestlannast ekskaasa vaidlus läks vägivaldseks, kohale kutsuti politsei

Aastaid USAs Minnesotas elanud soomlase ja eestlase lahutustüli kiskus inetuks juba suvel, kui endine hokitäht Mikko enda eksnaise nende teisel pool Atlandi ookeani asunud kodust välja tõstis. Asjade pakkimiseks oli Helenale antud vaid kolm päeva. Seejärel tabas naist järgmine valus löök, kui juulis kolis Mikko koos nende kolme lapsega Turusse. Selline lüke oli saanud kohtu loa, kuid laste ema polnud sellega nõustunud.

Seiska sõnul läksid asjad vägivaldseks siis, kui Helena sügise hakul pärast rahakogumisaktsiooni Soome neile järgi lendas. Toona spekuleeriti põhjanaabrite meedias selle üle, et milline on eestlanna järgmine lüke - kas ta jääb elama Soome, kus elavad ka tema lapsed, või kolib Eestisse, kust ta pärit on. Praeguseks hetkeks on teada, et Helena sõitis tagasi Minnesotasse, kus ta siiani tahaks oma lapsi kasvatada.

Nüüd kirjutab ajakiri Seiska, et nendeni hakkas Helena Soomes viibimise ajal jõudma informatsioon, et eestlanna külaskäik oma eksmehe juurde ei läinud libedalt. Nüüd on avalikustatud, et 26. septembril kutsuti Turus asuvasse mereäärsele kinnistule, mille omanikuks on nii Mikko kui ka Helena, politsei.

„See on tõsi,“ kinnitab Helena Seiskale. „Läksin oma enda võtmega pooleldi minule kuuluvasse majja. Eksabikaasa pidi lapsed minu juurde tooma, kuid lõpuks eskaleerus olukord selleni, et politsei eemaldas mind kinnistult,“ kirjeldab eestlanna septembri lõpus aset leidnud sündmusi.

Helena kinnitab, et pool kinnistust kuulub siiani talle. Põhjanaabrite Maamõõduameti kinnisvararegistrist selgub, et antud kinnisvara on üritatud täielikult Mikole üle anda, kuid see protsess on peatatud.

„Juriidilise poole olin ma juba eelnevalt korda ajanud ja mul pidi olema täielik õigus minna mulle kuuluvasse kodusse Soomes,“ paljastab Helena. „Alguses sobis see ka Mikole. Laste üleandmine oli meil juba kokku lepitud, sest oli minu kord nendega kohtuda,“ lisas naine. Ülejäänud kirjeldust juhtunust ja Helena edasisi kommentaare pole Seiska veel avaldanud.