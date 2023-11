VÕRDLE | Rootsi printsess jäi vahele piinliku fototöötlusega: mis värvi ta kleit tegelikult on?

Nüüd aga selgus, et Madeleine oli oma sotsiaalmeediasse tehtud postitust töödelnud. Õige versiooni tema välimusest tol õhtul pani üles Rootsi kuningakoja ametlik Instagrami konto. Sealt on näha, et Madeleine’i kleit oli sootuks hõbedane. Filtri eemaldamine tähendas ka seda, et printsess ja tema ameeriklasest abikaasa olid originaalfotodel tunduvalt heledama ja tuhmima nahatooniga kui Madeleine postitatud pildil, kus nad olid justkui otse puhkusereisilt saabunud.