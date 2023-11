Lauljatar Billie Eilish avameelselt oma seksuaalsusest: naised on mu jaoks füüsiliselt atraktiivsed

USA laulja Billie Eilish rääkis sel nädalal avaldatud intervjuus, et nooremana ei tundnud ta end piisavalt naiselikuna ning mainis ka, et naised on tema jaoks füüsiliselt atraktiivsed, vahendab CNN.

„Ma pole kunagi tundnud, et suudan tüdrukutega väga hästi suhelda,“ paljastas Eilish. „Ma armastan neid nii väga. Ma armastan neid kui inimesi. Nad tõmbavad mind kui inimesed.“

„Nad tõmbavad mind füüsiliselt,“ jätkas Eilish. „Kuid nad on ka väga intrigeerivad mu jaoks - nende ilu ja kohalolek.“

Eilishi esimene hittlugu „Ocean Eyers“ ilmus filmi „Everything, Everything“ tunnusloona. Lauljatar kirjeldas, et veider ja häiriv oli sattuda niivõrd noorelt inimeste huviorbiiti, kus tema välimust kommenteeriti ning romantilisi suhteid lahati.

„Ma ei tahtnud, et inimestel oleks juurdepääs minu kehale isegi visuaalselt. Ma ei olnud piisavalt tugev ja kindel, et seda näidata,“ lahkas ta, lisades, et inimeste negatiivsed kommentaarid oleksid teda alaealisena endast välja viinud.

„Ma pole kunagi end naisena tundnud, kui teiega aus olla. Ma pole end kunagi ihaldusväärsena tundnud. Ma pole end kunagi naiselikuna tundnud. Pean end veenma, et olen nö ilus tüdruk,“ tõdes Eilish.

Eilishi tänavu Grammyle nomineeritud ja „Barbie“ filmis kõlanud lugu „What Was I Made For?“ uurib samuti tüdrukust naiseks sirgumise ilu ja valu. Populaarne ballaad on saanud kuulajatelt palju positiivset vastukaja. Eilish on õnnelik, et lugu on naisi üle kogu maailma kokku toonud.

Billie Eilish on muusikamaailma tipus figureerinud juba üle viie aasta. Tema esimene muusikaedetabelid vallutanud lugu „Bad Boy“, tuli välja 2019. aastal. „Tunnen, et minust on saamas inimene, keda ma tõesti armastan ning ma teen asju, mille üle tõeliselt uhkust tunnen,“ on ta enda karjääriga rahul.