Eesti 30 aastat Eurovisionil | „Tundsin järsku, et ma ei saa hästi hingata.“ Elina Borni ja Stig Rästa esinemine Viinis oli ohus

Elina Born (29) ja Stig Rästa (43) esindasid Eestit 2015. aastal Austria pealinnas Viinis toimunud Eurovisionil lauluga „Goodbye to Yesterday“. Ehkki nad jäid toona 60. korda peetud lauluvõistlusel seitsmendaks, sai laul üle maailma kuulsaks. Üks populaarsemaid Eurovisioni fännilehti Wiwibloggs valis 2020. aasta hääletusel „Goodbye to Yesterday“ kõigi läbi aegade Eurovisionil osalenud lugude seast 25. kohale, mis oli tabelis Eesti kõrgeim tulemus. Parimaks looks tunnistati Rootsi 2012. aasta eurolaul „Euphoria“, mida esitas Loreen.