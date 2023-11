An-Marlen avaldas debüütalbumist „Iseendale“ deluxe-versiooni

„Deluxe albumi plaan oli mul juba debüütalbumit välja andes, kuna niivõrd palju materjali jäi välja, mis algselt pidi ilmuma sügisel koos deluxiga. Sügisel aga juhtus, et kirjutasin palju uut muusikat ja kogu see uus materjal leidis hoopis tee minu albumile. Kolmel lisalool on minu enda jaoks just praeguse hetke kõla. Kõlalt veidi süngem, kuid sõnumilt soojem.“