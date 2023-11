Palju õnne! Vigursuusataja Kelly Sildaru isa Tõnis sõudis uue kallimaga abieluranda

Tõnis teatas reedel pulmadest oma Facebooki kontol, kuid abieluvararegistri andmete järgi on abielu sõlmitud maagilisel kuupäeval 09.09.2023.

Tõnise uus abikaasa on Sigrid Sildaru (38), kes töötab Meditsiinigrupp AS-is müügiassistendina.

Delfi Sport kirjutas juba 2020. aasta maikuus, et Eestile rohkesti au ja kuulsust toonud Sildarude suusapere on lagunenud ja vaidles toona vara üle.

Toona rõhutati, et freestyle-suusatamises maailma tippsportlaste hulka kuuluv Kelly Sildaru ja tema noorem vend Henry treenivad edaspidi eraldi. Henry jätkas seni mõlemat last juhendanud isa Tõnisega, Kelly treeneriks sai pärast mõningaid otsinguid tema kallim Mihkel Ustav. See polnud lihtsalt treeningurühma laialiminek. Suusaperekonna suhted olid koos jätkamiseks paraku liiga sassi läinud. Ühele poole jäid Tõnis ja Henry, teisele poole Kelly ja pereema Lilian.