Videograaf Zevakini ja Valtingu reisisaatest: ega ma neid kohe pärast reisi eriti näha ei tahtnud

Augustis võttis saate meeskond ette pika reisi Ameerikas, kus kahe nädalaga läbiti üle 6000 kilomeetri. ,,See oli raske reis. Koguaeg istud mitu-mitu tundi autos ja mõtled ainult sellest, millal me juba järgmisesse sihtkohta jõuame. Need pikad vahemaad olid uskumatult rasked minu jaoks, aga sõidu ajal tuli hea arusaamine ja ütlesin muudkui endale, et ela momendis, sa sõidad praegu ju läbi kogu Ameerika,“ meenutab Shurik idarannikult läänerannikule sõitu.

Reisisaate filmimine oli operaatori sõnul täielik unistuste täitumine, nagu oleks ise suurde Hollywoodi filmi sattunud. ,,Iga uus location oli midagi sellist, mida ma kunagi varem ei olnud näinud ja mida minu kaamera ei ole kunagi varem salvestanud. Filmisin kõike, mis mu silm nägi. Vahepeal oli tunne, et vaatan läbi kaamera filmi, sest sellistes kohtades ongi ju kogu kino tehtud, mis me ekraanidel näeme.“ Kõige enam ootaski Shurik New Yorgi külastamist, sest just seal on kõik stseenid tema lemmikfilmidest ja - sarjadest filmitud.