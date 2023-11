„Loodan, et suudan tulevikus seda laulu ka ise veel laulda!“ Telesõu „Ma näen su häält“ nõunikega liitub tuntud eurolaulik

Seekordne saate külalisnõunik on 2023. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel Eestit edukalt esindanud Alika Milova, kes saate lõpus peab viimase tundmatuga duetti laulma. Tundmatute üks lauluvalik Alika repertuaarist on „Bridges“. „Kui lõpuduetis teeskleja peaks seda laulma, siis ma tõesti loodan, et suudan tulevikus seda laulu ka ise veel laulda,“ viskab Alika saate eel nalja.