Milline tunnustus! „Savvusanna sõsarad“ pälvis Ameerika filmifestivalil neli nominatsiooni

17. korda väljaantav Cinema Eye Honors on vanim rahvusvaheline dokumentaalfilmidele pühendatud auhind, mis tõstab esile kogu loomingulise tiimi tööd režii, montaaži, produtseerimise, operaatoritöö, originaalmuusika ja graafilise disaini/animatsiooni kategooriates.

Nominendid selguvad maailma olulisimate dokfilmifestivalide programmikoostajate hääletuse tulemusena ning võitjad Cinema Eye organisatsiooni 800 filmieksperdist liikme hääletuse tulemusena. Auhinnatseremoonia toimub 12. jaanuaril New Yorgis.

Režissöör Anna Hints tänab südamest kõiki, kes publikuauhinna kategoorias „Savvusanna sõsarate“ poolt hääletasid. „See, et me oleme üldse nomineeritud on väga suur tunnustus, aga et suisa neljas kategoorias - see näitab, et film on avaldanud sügavat muljet ka Ameerikas. Enamik teisi filme on Ameerika produktsioonid. Vaadata seda nimekirja ning näha Eesti „Savvusanna sõsaraid“ nominentide hulgas, on täiesti erakordne. Cinema Eye nominatsioon on väga suur tunnustus kõikidele, kes on meie filmi panustanud, selles osalenud ning filmitegemist toetanud. Suur suur aitjumma teile kõikidele!“

Väljapaistva operaatoritöö nominatsiooni pälvinud Ants Tammiku sõnul on see suurepärane tunnustus. „Viibisin äsja operaatorite olulisimal Camerimage festivalil Poolas, kus ma veendusin, et lihtsalt kenast ja filmilikust pildist enam ei piisa, sest tehniline tase on kõigil ülikõrge. Seetõttu on tähelepanu ja tunnustuse saamiseks vaja midagi enamat ning „Savvusanna sõsarates“ on just see „midagi enamat“, mis suudab publiku panna pisaraid valama ja emotsioone jagama. See film on mulle väga eriline - juba võtetel olles tundsin ja teadsin, et sellest sünnib midagi erakordset ning mul on hea meel, et film on saanud nii palju rahvusvahelist tunnustust.“