KLÕPS | Alika saabus nublu kontserdile koos kallimaga

„Jah, mul on olemas lähedane inimene. Oleme kokku leppinud, et oma suhtest me avalikult ei räägi. Usume, et õnn armastab vaikust. Elan ja olen õnnelik. Ta on eestlane ja loominguline inimene, tegeleb muusikaga ja toetab mind elu igas aspektis,“ märkis Alika.